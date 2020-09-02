Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

Dışişler Bakanlığı'ndan, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddiasına yanıt geldi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı açıklamada, "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
02.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 02.09.2020 00:25

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu durumun, Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir" dedi.

"MESNETSİZ İDDİALARI REDDEDİYORUZ"

Sözcü Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır." ifadelerini kullanan Aksoy, Avusturya hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle Türkiye'yi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşıladıklarını bildirdi.

"TÜRKİYE-AVUSTURYA İLİŞKİLERİNE ZARAR VERİYOR"

Yapılan beyanların, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha gösterdiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu durumun, Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir. Avusturya hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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