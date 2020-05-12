Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki
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Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy; Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Doğu Akdeniz'le ilgili ortak bildirisine tepki gösterdi. Aksoy, "Yunanistan ve GKRY'nin ülkemizle ve KKTC ile diyaloğa girmek yerine, konuyla ilgisiz bölge dışı aktörlerden medet ummaları, mandacı ve sömürgeci bir mantığın eseridir" dedi.

Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki
12.05.2020 00:34 | Son Güncelleme: 12.05.2020 01:08

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları tarafından kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya cevap verdi.

Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve KKTC ile diyaloğa girmek yerine mandacı ve konuyla ilgisiz bölge dışı aktöreden medet ummaları sömürgeci bir mantığın eseri olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Hesapları Türkiye tarafından bozulduğunda hezeyana kapılan bir grup ülkenin ikiyüzlüğünün ibretlik bir örneğidir. Doğu Akdeniz'le hiçbir alakası olmayan BAE'ni ise diğer ülkelerle biraraya getiren, Türkiye düşmanlığından başka bir şey değildir" tepkisini gösterdi.

"5 ÜLKE İKİYÜZLÜLÜĞÜN İBRETLİK BİR ÖRNEK"

Aksoy açıklamasında, "Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE Dışişleri Bakanlarının bugün Doğu Akdeniz ve Libya konusunda yayınladıkları ortak bildiri, takip ettikleri politikalarla bölgesel kaos ve istikrarsızlık peşinde koşan, halkların demokrasi ümitlerini darbeci diktatörlerin fütursuz saldırganlığına kurban etmekte beis görmeyen, ancak hesapları Türkiye tarafından bozulduğunda hezeyana kapılan bir grup ülkenin ikiyüzlüğünün ibretlik bir örneğidir. Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz konusunda ülkemizle ve KKTC ile diyaloğa girmek yerine, konuyla ilgisiz bölge dışı aktörlerden medet ummaları, ancak mandacı ve sömürgeci bir mantığın eseri olabilir. Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde meşru menfaatlerini korumak amacıyla attığı adımların haksız ve hukuksuz gerekçelerle çarpıtılması asla kabul edilemez. Aynı durum keza Mısır için de geçerlidir. Bu ülke yöneticileri kendi halkının menfaatlerini ve haklarını korumak yerine, bunlardan çoktan feragat etmeyi tercih etmiş gözükmektedir." ifadeleri kullandı.

"5 ÜLKEYİ BİR ARAYA GETİREN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Doğu Akdeniz'le Birleşik Arap Emirliklerinin hiçbir alakası olmadığını belirten Aksoy şu ifadeleri kullandı: "Doğu Akdeniz'le hiçbir alakası olmayan BAE'ni ise diğer ülkelerle biraraya getiren, Türkiye düşmanlığından başka bir şey değildir. Bu ülkenin hem bize, hem Libya'ya karşı sabıkası bellidir. Barış Pınarı Harekatımızla Suriye'de bir terör devletçiği kurma emellerine ağır bir darbe vurduğumuz Fransa'nın ise, bu ruh hali içinde Türkiye'ye karşı oluşturulan şer ittifakının hamiliğine soyunduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu ülkeleri aklıselime, uluslararası hukuka ve teamüllere uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Bölgemizde barış ve istikar şer ittifakları ile değil, ancak samimi ve gerçek bir diyalog ve işbirliği ile tesis edilebilir"

Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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