Dışişleri Komisyonu Şuşa Beyannamesi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısından sonra Şuşa Beyannamesi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkan Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. toplandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran milletvekillerine bilgi verdi. Kıran, askerin Karabağ'da güvenliğini sağlanması için önemli bir görev üstlendiğini söyleyerek, "Askerimiz bugün Karabağ'da güvenliğin tesisi için önemli bir vazife yürütüyor. Karabağ'da bugün itibariyle durum sakinliğini koruyor. Ermenistan'ın altında imzası olan anlaşmalara uyarak, ateşkese riayet etmesini bekliyoruz. Karabağ'da ateşkesin yanı sıra yeniden imar ve ihya sürecinde bölgedeki ulaştırma hatlarının hayata geçirilmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sunuyoruz. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarında Türk şirketlerimiz aktif rol oynuyorlar. Bu bağlamda ilk eserleri yakın zamanda ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

Kıran, Şuşa Beyannamesi ile Azerbaycan ile ilişkileri güçlendirmesi, bölgesel güvenlik, refaha katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "İlişkilerimizi stratejik ortaklıktan müttefiklik düzeyine iradesini bu beyanname ile ortaya koyduk. Bu hedef doğrultusunda müttefiklik ilişkilerimizin kurulmasının siyasi ve hukuki mekanizmalarını belirleme kararı aldık. Bu çerçevede bağımsızlığımıza, egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze yönelen bir tehdit olduğunda Birleşmiş Milletler şartına uygun şekilde gerekli yardımı yapma ve Silahlı Kuvvetlerin koordinasyonunu sağlama taahhüdünde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kıran'dan sonra milletvekilleri konu üzerinde düşüncelerini aktardılar. Toplantı sonunda Şuşa Beyannamesi kabul edildi.

Şuşa Beyannamesi'nin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika