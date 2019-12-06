06.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:40

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını, endişeyle karşılamaktadır."

Kaynak: AA