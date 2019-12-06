Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan...
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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan...

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını, endişeyle karşılamaktadır.

06.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:40
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, 'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını, endişeyle karşılamaktadır."

Kaynak: AA
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