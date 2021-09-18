Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç : AB'nin dokuz üyesinin Atina'da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz,... - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç : AB'nin dokuz üyesinin Atina'da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç : AB'nin dokuz üyesinin Atina'da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz,...

Dün, Atina'da düzenlenen zirvede yayımlanan ortak bildirinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlık konuyla ilgili, "Yapılan açıklama geçen senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur. Yunanistan'ın izinden giden ülkeleri yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa, Hırvatistan ve Slovenya'nın katılımıyla düzenlenen zirvede, iklim krizi ile mücadele atılacak adımların sıralandığı Atina Bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, ormanlar, deniz kirliliği ve sivil savunma gibi başlıklar yer aldı.

KIBRIS MESELESİ ELE ALINDI

Zirve sonuç bildirgesinde, Kıbrıs meselesinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümünün benimsendiği öne sürülen bildirgede, iki devletli çözümün kabul edilemez olduğu ve Maraş'ın açılmasına yönelik kararın geri çekilmesi gerektiği iddia edildi. Bildirgede, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının, BM Deniz Hukuku Sözleşmesine uygun olarak barışçıl yöntemlerle belirlenmesi gerektiği savunulurken, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, meselenin, Uluslararası Adalet Divanı olasılığı da dahil olmak üzere diyalog yoluna başvurularak çözülmesine yönelik çağrısına işaret edildi.

"GERÇEKLERDEN KOPUKTUR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu bildiri ile ilgili sert tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, "AB'nin dokuz üyesinin Atina'da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur. Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz." sözlerine yer verdi.

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Haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç : AB'nin dokuz üyesinin Atina'da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz,... - Haberler
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