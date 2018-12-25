Dışişleri Bakanlığı, Musul'daki Bombalı Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Musul vilayetine bağlı Telafer'de meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Musul vilayetine bağlı Telafer'de bugün meydana gelen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Telaferli Türkmen soydaşlarımız başta olmak üzere kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesini ve ülkede kalıcı barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA