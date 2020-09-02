Dışişleri Bakanlığı, Alman Die Welt'in provokatif Türkiye haberini yalanladı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman gazetesi Die Welt'in provokatif haberine yanıt verdi. Aksoy, "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'un, Yunan Hükümet Sözcüsü'nün, Die Welt gazetesinde Türkiye hakkında yayımlanan provokatif habere ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" ifadelerini kullandı.

Aksoy, bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirterek, "Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" ifadesini kullandı.

SÖZ KONUSU HABERDE PROVOKATİF İFADELER YER ALIYORDU

Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Yunan gemisinin batırılmasını istediğini öne sürmüştü. Gazete, bu isteğin komutanlar tarafından kabul edilmediğini iddia etmişti.