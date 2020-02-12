: İdlib gerilimi sonrası, Türk heyeti Moskova'ya gidecek

12.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:18

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Caka ile ortak basın toplantısı düzenleyen Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, toplamda 13 askerimizin rejim güçleri tarafından şehit edilmesinin ardından Türk heyetinin önümüzdeki günlerde Moskova'ya gideceğini duyurdu.

"ŞEHİTLERİN KANINI YERDE BIRAKMADIK"

Çavuşoğlu, "Münbiç mutabakatı gereği ateşkesin kalıcı olması için çaba sarf ettik ama son zamanlarda rejim garantörleri somut adım atmadılar. Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki süreçte atabileceğimiz adımları havadan karadan açıkladı. Bu konuda kararlıyız. Şehitlerin kanını yerde bırakmadık. İdlib'deki ateşkesin tesis edilmesi ve Münbiç anlaşmasına uyulması konusunda da atılacak adımları Sayın Cumhurbaşkanı'ımız açıkladı" ifadelerini kullandı.

TÜRK HEYETİ MOSKOVA'YA GİDECEK

Bakan, "Cumhurbaşkanı'mız bugün Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'yla da birlikte çalışmaya devam ederek ateşkesin kalıcılığını sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'den bir heyet Rusya'ya gidecek" dedi.

3 ŞUBAT'TA 8 ŞEHİT

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı ile ilgili aynı gün, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

10 ŞUBAT'TA 5 ŞEHİT DAHA

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz de yaralanmıştı. Saldırı sonrası MSB, 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve saldırılarda 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu