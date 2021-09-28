Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'dan Suriyelilere "Ülkenize dönün" çağrısı: Kapılarımız ardına kadar açık
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ülkenin kapılarının mültecilerin güvenli dönüşü için ardına kadar açık olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullanan ve Suriye'deki varlığımızı bir işgal eylemi olarak gördüğünü ifade eden Mikdad'ın bu çağrısına rağmen, Uluslararası Af Örgütü bu ayın başında yayınladığı raporda ülkeye dönen çok sayıda Suriyeli mültecinin, tutuklandığını ve işkenceye maruz kaldığını aktarmıştı.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kapılarının tüm mültecilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için ardına kadar açık olduğunu açıkça belirttik" dedi.
Batılı ülkelerin Suriyelilerin durumundan istifade ettiğini iddia eden Mikdad, "Bazıları, insani amaçlarla veya Suriyelilerin çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir gündeme hizmet etmek için onların acılarından yararlanmaya devam ediyor" dedi.
Ancak bu ayın başında Uluslararası Af Örgütü yayınladığı bir raporda, ülkeye dönen çok sayıda Suriyeli mültecinin, tutuklandığına, ortadan kaybolduğunu ve işkenceye maruz kaldığına aktardı.
Euronews'ta yer alan habere göre geçtiğimiz hafta Faysal Mikdad, Şam'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığını bir işgal eylemi olarak gördüğünü ve Ankara'nın güçlerini derhal geri çekmesini istediğini söylemişti.
Son birkaç hafta içinde hükümet birliklerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib, Suriyeli muhaliflerin son büyük kalesi olmaya devam ediyor.