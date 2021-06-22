Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Zimbabve Büyükelçilik binası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılayanlar Açılış kurdelesi kesimi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava'nın fotoğraf çekimi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile...

Zimbabve Büyükelçilik binası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılayanlar

Açılış kurdelesi kesimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava'nın fotoğraf çekimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava'nın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı - Haberler
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