Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı
Zimbabve Büyükelçilik binası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılayanlar Açılış kurdelesi kesimi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava'nın fotoğraf çekimi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile...
Zimbabve Büyükelçilik binası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılayanlar
Açılış kurdelesi kesimi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava'nın fotoğraf çekimi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava'nın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı