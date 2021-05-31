Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, başkent Atina'daki Maksimu Sarayı'nda Miçotakis tarafından kabulünün ardından Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yürüyerek Yunanistan Dışişleri Bakanlığına geldi.

Çavuşoğlu ve Dendias, burada heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan iki günlük ziyareti çerçevesinde dün Gümülcine'ye gelen Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi kabul ederek azınlığın durumu hakkında bilgi almıştı.

Çavuşoğlu, daha sonra Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesinde incelemelerde bulunmuş, Türk köyü Çepelli'de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katılmış ve Batı Trakya davasının sembol isimlerinden merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Antony Blinken Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:14:12. #1.16#

title