- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Mevkidaşı ile Görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Mevkidaşı ile Görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştüCENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias Cenevre'de bir araya geldi.

08.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:11

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

- Dışişleri Bakanı ile Yunan mevkidaşı Cenevre'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi" çerçevesinde geldiği Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Mevkidaşı ile Görüştü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et