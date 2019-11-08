Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias Cenevre'de bir araya geldi.

08.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı ile Yunan mevkidaşı 'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi" çerçevesinde geldiği Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü
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