Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü.
06.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü.
Libya'nın başkenti Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında gerçekleşen görüşmeye, Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo da katıldı.
Görüşmede, Libya krizindeki son gelişmeler ve krizin siyasi çözümüne yönelik atılacak adımlar ele alındı.
Kaynak: AA