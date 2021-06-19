Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Madagaskar Dışişleri Bakanı Dr. Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo ile bir araya geldi.