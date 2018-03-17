Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Şehit Evine Taziye Ziyareti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın Antalya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın Antalya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, şehit Fatih Uysal'ın Alanya ilçesindeki baba evinde okunan mevlit programına iştirak etti. Taziye çadırında baba Mustafa Uysal ve şehidin yakınlarıyla görüşen Çavuşoğlu, başsağlığı diledi.
Programa, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile çok sayıda vatandaş katıldı.