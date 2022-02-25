Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden...

AA, Ali İhsan Çam - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden uyguladığımız gibi uygulayacağız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden uyguladığımız gibi uygulayacağız"

AA / Ali İhsan Çam - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Haberler

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