09.09.2019 20:45

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü

Kaynak: İHA