Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.
09.09.2019 20:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü
Kaynak: İHA