Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyaret düzenleyecek
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyaret düzenleyecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyaret düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Ziyaret, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Çavuşoğlu'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da eşlik edeceği kaydedilen açıklamada, ziyareti sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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