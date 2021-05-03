Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyaret düzenleyecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Ziyaret, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Çavuşoğlu'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da eşlik edeceği kaydedilen açıklamada, ziyareti sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin