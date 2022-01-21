Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Latin Amerika Ülkeleri ile İlişkiler Sergisi'nde konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bağımsızlıklarının 200. yılını kutlayan Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerin gelecek yıllarda daha da güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Dolmabahçe Sanat Galerisi, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde düzenlenen "Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Latin Amerika Ülkeleri ile İlişkiler" sergisine katıldı.

Serginin açılışına Çavuşoğlu'nun yanı sıra Brezilya, Guatemala, Kosta Rika, Meksika, Panama ve Peru büyükelçileri ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal katıldı.

Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, Latin Amerikalı dostlarla yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hafta boyunca Latin Amerika'yla ilgili yoğun faaliyet içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu hafta adeta İstanbul ve Ankara'da Latin Amerika esintisi oldu. El Salvador Cumhurbaşkanı'nı Ankara'da ağırladık. Kendisi şu anda Türkiye'de çok popüler bir siyasetçi oldu, gerek attığı tweetlerle gerek mesajlarıyla Türk halkının kalbinde müstesna bir yer edindi diyebiliriz.

Dün, El Salvador Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışını yaptık. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Latin Amerika büyükelçileri ve TBMM'de Latin Amerika Dostluk Grubu Başkanı milletvekillerimizle Bakan Yardımcımız Yavuz Bey'le ve arkadaşlarımızla çok faydalı toplantılar gerçekleştirdik. Giden ve yeni gelen Küba ve Dominik Cumhuriyeti büyükelçilerimize de 'Hoş geldiniz' ve 'Güle güle' dedik."

Çavuşoğlu, Güney Amerika'nın en eski haritalarından birinin büyük Osmanlı denizcisi Piri Reis tarafından 1510'da çizildiğini hatırlatarak, "Latin Amerika coğrafyası, bize mesafe olarak uzak ama ilişkilerimiz yakın. 19. yüzyılda kıtaya yerleşen 'Los Turcos' olarak bilinen Osmanlı tebaası, kültürel yakınlaşmada önemli rol oynamıştır. Bugün açılışını yaptığımız sergi, aslında dost Latin Amerika ülkeleriyle ortak bir geçmişi ortaya koyuyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, serginin hazırlanmasında emeği geçen Latin Amerika ülkeleri büyükelçiliklerine teşekkürlerini iletti.

"Bölgedeki dostlarımızla ortak kültürel etkinliklere devam edeceğiz"

Diplomatik arşivlerin Devlet Arşivleri Başkanlığına aktarılacağını belirten Çavuşoğlu, bu belgelerin hizmete açılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bu arşivlerin tek tek tarandığını ve dijital ortama taşındığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları yaparken arşivlerin gizliliğinin kaldırılması komisyonunu da bakanlığımız bünyesinde kurduk. Çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, büyükelçilerim tek tek bu arşivleri inceliyor ve gizliliğin kaldırılmasıyla bu arşivleri tarihçilerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin hizmetine sunuyoruz. Geçen gün Bakan Yardımcım Yavuz Bey'le beraber yapılan çalışmayı yerinde inceledik. Bu çalışmaların her biri gelecekte istifade etmek bakımından son derece faydalıdır."

Sergideki belgelerin Türkiye'nin Latin Amerika'yla ilişkilerinin Osmanlı zamanına kadar dayandığını gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhuriyet'in ilanından sonra büyükelçiliklerin açıldığına dair belgelerin de bulunduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, serginin Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin gelişmesinin bir örneği olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aslında bu sergi, 2021 ve 2022'de bağımsızlıklarının 200. yılını kutlayan ülkelerle düzenlediğimiz birçok kültürel etkinlikten sadece biri. Cumhuriyetimizin 100. ve Dışişleri Bakanlığının 500. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023'e giden süreçte, bölgedeki dostlarımızla ortak kültürel etkinliklere devam edeceğiz. Yunus Emre, TİKA ve YTB gibi kurumlarımızla kültürel iş birliğimizi geliştireceğiz."

Latin Amerika toplumlarını bağımsızlığına kavuşturan Eski Venezuela Cumhurbaşkanı Simon Bolivar'ın "Halklarımızın parlak geleceği, ülkelerimizin birliğiyle mümkündür" sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz, bu birlikteliği daha büyük görüyoruz. Birlikte daha güçlü bir geleceğin bizi beklediğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.