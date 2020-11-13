Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC'de
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC'de

13.11.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:10
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak için KKTC'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak için KKTC'ye geldi.

KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'ye geldi. Çavuşoğlu'nu, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı. Bakan Çavuşoğlu, KKTC'ye geldiğini sosyal medya hesabından duyurarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs'tayız" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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