Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi yaptı.
14.08.2020 01:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 02:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile İspanyol mevkidaşı Laya'nın görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
Kaynak: AA