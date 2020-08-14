Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşıyla telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile İspanyol mevkidaşı Laya'nın görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı. Kaynak: AA