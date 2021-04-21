Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ?Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'la görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ?Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ?Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'la görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'la görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Turan ile görüştüğünü belirterek, "Türkmen kardeşlerimizin durumunu ele aldık. ITC'nin yeni yönetimini tebrik ediyoruz. Türkmenlerin her daim yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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