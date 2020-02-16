Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi -...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi -...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

16.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi -...

Dışişleri Bakanı , "56. Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi -...
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