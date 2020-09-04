Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

04.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Barzani, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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