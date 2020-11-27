Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
27.11.2020 00:24 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:30
İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve ??Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Amine ??Abba Siddick ile görüştü.
İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve ??Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Amine ??Abba Siddick ile görüştü. - NİAMEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı