Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü

27.11.2020 00:24 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:30

İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve ??Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Amine ??Abba Siddick ile görüştü.

İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve ??Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Amine ??Abba Siddick ile görüştü. - NİAMEY

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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