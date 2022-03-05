Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 273 kardeşimiz daha yola çıktı" - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 273 kardeşimiz daha yola çıktı"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 273 kardeşimiz daha yola çıktı" dedi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 273 kardeşimiz daha yola çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ukrayna'dan 273 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 496 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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