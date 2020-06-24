Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü.

24.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:26

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır 'ı Bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü

Kaynak: İHA

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