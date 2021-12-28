Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ile görüştü
AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Arnavutluk'un yeni Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yla görüştük. Parlamenter ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri

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