Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
14.09.2020 21:20 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ı konuştuğu aktarıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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