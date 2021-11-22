Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 40. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Toplantısına Katıldı - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 40. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Toplantısına Katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 40. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 22 Kasım 2021 tarihinde İzmir'de düzenlenen 40. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 22 Kasım 2021 tarihinde İzmir'de düzenlenen 40. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) toplantısına katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı açılış konuşmasında Covid-19 sonrası Türkiye-AB ilişkilerinin öncelikli gündem maddelerinden bahsederek; Türkiye-AB arasındaki ekonomik ve sosyal bağların güçlendirilmesinin ve gümrük birliğinin güncellenmesinin önemine ve Türkiye'nin Avrupa Yeşil Gündemine katkısına değindi.

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