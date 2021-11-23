Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Gençlerle AB Buluşmaları" Etkinliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri ile...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 22 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları" etkinliğinde, üniversite öğrencileri ve akademisyenler ile biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, çevrimiçi bir anket eşliğinde öğrenci ve akademisyenlerin Türkiye-AB ilişkileri konusundaki düşüncelerini sorup katılımcılarla bu konularda fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, gençlerimizin AB sürecimizin çok önemli bir parçası olduğunu, onların çabalarının sürece yaptığı olumlu katkıyı özellikle vurguladı.

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