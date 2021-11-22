Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Üyeleri ile Çalışma Kahvaltısında...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (ESİAD) yönetici ve üyeleri ile 22 Kasım 2021 tarihinde İzmir'de düzenlenen bir çalışma kahvaltısında biraraya geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı burada ESİAD mensuplarına yönelik olarak yaptığı konuşmada, Türkiye - AB ilişkilerinin yanı sıra, ülkemizin yeşil dönüşüme yönelik çabaları ile bu kapsamda tesis edilen Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu tarafından özel sektörün de katkılarıyla hazırlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nın uygulanması hususlarına yer verdi

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