Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar" Konferansında Üniversitesi Öğrencileri ile...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde 11 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen "AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar" Konferansında, üniversite öğrencileri ve akademisyenler ile biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, çevrimiçi bir anket eşliğinde gerçekleştirdiği konferansta, sürecimiz hakkında kapsamlı bir değerlendirmeler de yaparak, öğrencileri AB'nin sağladığı burs ve eğitim imkanları ile Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer fırsatları hakkında bilgilendirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı pandemi koşulları dikkate alınarak düzenlenen yüz yüze konferanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Kaymakcı ayrıca, gençlerimizin AB sürecimizin çok önemli bir parçası olduğunu ve onların çabalarının sürece yaptığı olumlu katkıyı özellikle vurguladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet