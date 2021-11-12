Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Vincenzo...
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Vincenzo Celeste ve Özel Temsilci Alessandro Azzoni ile 3 Kasım 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Vincenzo Celeste ve Özel Temsilci Alessandro Azzoni ile 3 Kasım 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Toplantıda, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
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