Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Vincenzo Celeste ve Özel Temsilci Alessandro Azzoni ile 3 Kasım 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.

Toplantıda, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

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