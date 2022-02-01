Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - Haberler
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Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Haberler.com, Servet Uzun - Yaşam
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Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, yarın 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Turuncu kod verilen iller Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olurken sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Erzurum, Van gibi iller yer alıyor. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 50 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji; Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'ye turuncu kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar görülecek.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak'a sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetle esen rüzgar görülecek.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu, havayla ilgili tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Servet Uzun
Servet Uzun
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Hava Durumu, Meteoroloji, Yaşam, Güncel, Haber

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