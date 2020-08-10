Diş implantı kanser yapar mı? Son yıllarda bu konu çok konuşulur oldu. Bu nedenle bu konuya bir açıklık getirmek gerek. Öncelikle diş implantları eksik dişlerin yerine konulan ve genellikle bir metal elementi olan titanyumdan üretilen suni diş kökleridir. Bilinen en modern tekniktir.

Son yıllarda alerji, ağır metal hastalıkları veya sistemik birtakım bozukluklardan dolayı metal olmayan materyallerde arayışlar başladı. Önce titanyum-zirkonyum karışımı, daha sonra da full seramik olan implantlar üretilmeye başlandı. Gelecek öngörüm ise titanyum implantların zamanla çok ama çok az üretilip seramik implantların yani beyaz implantın üretiminin çok daha fazla artmasıdır. Bu sayede daha doku dostu materyal olan seramik ile alerji ve vücudun verdiği bilinmeyen tepkilerin önüne geçilebilir.

Kanser, modern dünyanın insan yaşamı için en büyük tehdididir. Teknoloji geliştikçe kanser ile mücadele de gelişiyor ancak aynı zamanda kanser oluşma potansiyeli de artıyor. Teknolojinin gelişmesi, kanser ile mücadele şansını artırdığı için yaşam süresi artıyor. Teknolojik gelişim, bu anlamada kanserin artma oranını geçiyor. Diş implantları için de en çok konuşulan konu kansere neden olup olmaması oluyor. Bunun sebebi de; vücut dokularının içine kalıcı bir metal parçası konulması hatta bu vidanın beyine çok yakın bir yere konuluyor olmasıdır. Peki bu, ne kadar doğru bir endişe?

Bilimsel olarak şunu söyleyebilirim ki; diş implantları kanser yapmazlar. Bu konuda yapılmış olan kanıta dayalı çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Kanser oluşturması ile ilgili literatürde bilimsel bir çalışmaya rastlamadım. Özellikle implant uygulaması ile kan ve kemik kanserleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. Çok uzun yıllardır, her gün tüm dünya üzerinde milyonlarca diş implantı uygulanmaktadır. Eğer bir kanser riski olsaydı, biz diş hekimleri inanılmaz sayıda kanserli hasta oluşturmuş olurduk. Bu nedenle sağlıklı bir bireyseniz güvenle mümkünse en az 20 -25 yıldır uygulanan markaları tercih ederek sertifikalı implant uygulamalarını yaptırabilirsiniz. Kullanılan ürünün uzun dönem sonuçlarını görmek açısından implant markasının ne kadar süredir uygulanıyor olduğunu bilmek çok kıymetlidir.

Seramik implantlar, allerji sorunları ve sistemik hastalıklardan kaynaklı bağışıklık sistem düşüklüklerinde oldukça büyük fayda sağlayabilmektedirler. Alzaimer riski, bazı romotolojik hastalıklar, kan hastalıkları veya kanser geçmişi olan kişilerde çoğu zaman seramik implant uygulamaları tercih edilmektedir. Seramik implantların en büyük avantajlarından bir diğeri de özellikle ön dişlerde önemli estetik katkı sağlıyor olmalarıdır. Bu nedenle de son yıllarda ön bölgede daha çok tercih edilmektedirler. İmplant materyal seçimi konusunda altını çizmek gereken şey; seramik implantlar kesinlikle doku dostudur, titanyum implantlar da doku uyumsuzluğu olmayan ürünlerdir.