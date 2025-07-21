Diş Hekimliği, Tıp ve Hukuk gibi popüler bölümler için belirlenen sıralama eşikleri, tercih stratejilerini doğrudan etkiliyor. Diş Hekimliği başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025 ilk kaç bin kişi Diş Hekimliği tercih edebilir?

2025 YKS BAŞARI SIRALAMASI ŞARTLARI

• Tıp Fakültesi: Sayısal puan türünde ilk 50 bin

• Diş Hekimliği: Sayısal puan türünde ilk 80 bin

• Hukuk: EA puan türünde ilk 100 bin

• Eczacılık: Sayısal puan türünde ilk 100 bin

• Mimarlık: Sayısal puan türünde ilk 250 bin

• Mühendislik: Sayısal puan türünde ilk 300 bin

• Öğretmenlik Programları: İlgili puan türünde ilk 300 bin

DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Diş Hekimliği, ağız ve diş sağlığı alanında uzman hekimler yetiştiren köklü bir tıp disiplinidir. Bölüm, teorik eğitimle birlikte klinik uygulamalara dayalı yoğun bir müfredata sahiptir.

DİŞ HEKİMLİĞİNİN ALT DALLARI

1. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

2. Endodonti (Kanal tedavisi ve pulpa hastalıkları)

3. Ortodonti (Diş ve çene bozukluklarının tedavisi)

4. Pedodonti (Çocuk diş hekimliği)

5. Periodontoloji (Diş eti hastalıkları)

6. Protetik Diş Tedavisi (Protez ve implant uygulamaları)

YKS 2025 TERCİH SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Başarı sıralaması şartını karşılamayan adaylar, ilgili bölümü tercih listesine eklese bile yerleştirme alamaz.

• Sıralamalar her yıl küçük değişiklikler gösterebilir; ÖSYM'nin resmi duyuruları takip edilmelidir.

• Diş Hekimliği için 80 bin barajını geçemeyen adaylar, Biyomedikal Mühendisliği veya Sağlık Bilimleri gibi alternatif bölümleri değerlendirebilir.

SONUÇ

YKS 2025'te Diş Hekimliği hedefleyen adayların SAY puan türünde ilk 80.000'de yer alması gerekiyor. Benzer şekilde, Hukuk isteyenlerin EA'da 100 bin, Tıp düşünenlerin ise SAY'da 50 bin içinde olması kritik önem taşıyor. Tercih döneminde puan ve sıralama analizleri yaparken güncel kılavuzları referans almayı unutmayın!