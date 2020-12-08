Diş hekimleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Diş hekimleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:12
Diş hekimleri AA'nın

Nevşehir'de diş hekimleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Nevşehir'de diş hekimleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğraflar arasından seçilen ve oylamaya sunulan görselleri tek tek inceleyen diş hekimleri, beğendikleri kareleri oyladı.

Fotoğrafları inceleyen diş hekimi Murat Alp, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Edip Kolukısa da haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" isimli fotoğraflarını seçti.

Hilal Alp ise haber kategorisinde, Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" ile Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde de Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarına oy verdi.

AA tarafından oylamaya sunulan fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Hilal Alp, "Anadolu Ajansı takip ettiğim ve güvenilir bulduğum bir haber ajansı. Yıl sonunda haber fotoğrafları paylaşılarak seçime sunuluyor. Hepsi birbirinden güzel ama içlerinden en çok beğendiklerimi oyladım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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