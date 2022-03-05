Diş hekiminin intiharı davasında mahkeme kararında direndi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, diş hekimi sevgilisi Özgür Özen'i (38) intihara sürükleyen sevgilisi Yücel Düzenli'ye (43) verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını az bulan Yargıtay'ın bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada, yerel mahkeme kararında direndi. Dava dosyası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'nde 11 katlı bir apartmanın 5'inci katında oturan 2 çocuk annesi, diş hekimi Özgür Özen, 1 Şubat 2017'de binanın bahçesinde ağır yaralı bulundu. Dairesinin balkonundan düştüğü değerlendirilen Özen için komşuları sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekibi, Özen'in vücudunda çok sayıda kırık olduğunu belirledi. Bu sırada Özgür Özen'in eşi olduğunu öne süren kişi, sitenin bahçesine gelerek, "Bizi bırakma. Neden yaptın?" diyerek feryat etti.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya sanık Yücel Düzenli ve avukatı SEGBİS ile bağlandı. Müşteki Özgür Özen'in ablası ve avukatları mahkeme salonunda hazır bekledi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin 'intihara sürükleyen kasten öldürmeden sorumlu tutulur' yönündeki bozma kararına rağmen mahkeme heyeti, 'olası kastla ölüme neden olmak' suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilmesi konusundaki önceki kararında direndi. Dava dosyası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülecek ve sanığın alacağı cezaya karar verilecek.