Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta: Kafama ve yüzüme yumruk attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta: Kafama ve yüzüme yumruk attı

ANTALYA'da diş hekimi Ali Yiğit Demirci'nin (34), kliniğinde kendisini darbedip, tehdit ettiğini öne sürdüğü hastası Ali Osman Gülgör (40), "Ben darbetmedim, esas o beni darbetti.

Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta: Kafama ve yüzüme yumruk attı
09.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:08

ANTALYA'da diş hekimi Ali Yiğit Demirci'nin (34), kliniğinde kendisini darbedip, tehdit ettiğini öne sürdüğü hastası Ali Osman Gülgör (40), "Ben darbetmedim, esas o beni darbetti. Kafama ve yüzüme yumruk attı" dedi.

Diş hekimi Ali Yiğit Demirci, 1,5 yıl önce kliniğine gelen Ali Osman Gülgör'den implant tedavisi için 40 bin lira istedi. Tedaviyi kabul eden Gülgör'e, implantlar ameliyatla yerleştirildi. Dişlerinin kırılmaya başladığını iddia eden Gülgör, bir süre sonra Demirci'yi arayarak, zirkon kaplama yerine metal destekli porselen kaplama yapılmasını ve aradaki fiyat farkının da kendisine iade edilmesini istedi. Demirci ise tedavinin başarılı geçtiğini, sona yaklaşıldığını, geri dönülemeyeceğini belirterek, tedaviyi devam ettirdi. Zirkon kaplamaların da takılması ile tedavisi tamamlanan Gülgör, 40 bin lirayı ödedi.

Ali Osman Gülgör, daha sonra diş hekimini arayarak, tedavisinin daha ucuza mal edilebileceğini, kendisinden fazla para alınarak, dolandırıldığını öne sürüp, iddiaya göre, tehditler savurdu. Gülgör, durumu tüketici mahkemesine taşıdı ve Demirci hakkında şikayetçi oldu. Dava sürerken, Ali Yiğit Demirci'nin Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerindeki kliniğine 6 Ağustos günü giden Gülgör, iddiaya göre, Demirci'yi darbederek tehditler savurdu. Diş hekimi Demirci ve Gülgör, polis merkezine giderek, birbirlerinden şikayetçi oldu.Diş hekimi Ali Yiğit Demirci'yi darbetmediğini öne süren Ali Osman Gülgör, asıl darbedilen ve mağdur olan tarafın kendisi olduğunu kaydetti. Darbetmek amacıyla kliniğe gitmediğini, sadece konuşmak için gittiğini anlatan Gülgör, "Kapıyı açar açmaz 'Senin ne işin var burada? Zaten mahkemeye verdin beni' diyerek üzerime saldırdı. Kafama ve yüzüme yumruk attı. Kafamdaki şişlik hala geçmedi" dedi.

Ali Yiğit Demirci hakkında şikayetçi olduğunu da anlatan Ali Osman Gülgör, olayın ardından aldığı darp raporuyla ikinci defa mahkemeye başvurduğunu kaydetti. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı Güncel
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Coşkun Sabah Orhan Gencebay Ufuk Bayraktar
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Düğün Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta: Kafama ve yüzüme yumruk attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 11:59:37. #1.15#
title