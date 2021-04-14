Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı?
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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı?

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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı?

Ramazan ayına girilmesi ile birlikte diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun süre boyunca aç kalacak olan insanlar kişisel temizliklerine Ramazan ayında oldukça dikkat ediyor. Peki, Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı? Diyanet'e göre oruçluyken diş fırçalanır mı?

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Ramazan ayına girilmesi ile birlikte diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun süre boyunca aç kalacak olan insanlar kişisel temizliklerine Ramazan ayında oldukça dikkat ediyor. Peki, Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı? Diyanet'e göre oruçluyken diş fırçalanır mı? İşte detaylar haberimizde…

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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