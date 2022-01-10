Diriliş filmi oyuncuları kim? Diriliş filmi konusu, oyuncuları ve Diriliş özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Diriliş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Diriliş filmini izleyecek olanların merak ettiği Diriliş konusu nedir, Diriliş oyuncuları kimler ve Diriliş özeti gibi konuları inceliyoruz.

DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Hugh Glass adındaki efsanevi bir tuzakçının, bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralandıktan sonra, kendi ekibi tarafından ölüme terk edilmesini anlatıyor. Hayatta kalma mücadelesinde Glass, çok güvendiği John Fizgerald tarafından uğradığı ihanet sebebiyle büyük keder içerisindedir. Sert bir kışı atlatmalı ve intikamını almalıdır.

DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Alejandro González Iñárritu

Oyuncular: Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Paul Anderson

Tür: Macera, Drama, Western

Yapım Yılı: 2015 (156 dk)

Vizyon Tarihi: 22 Ocak 2016 Cuma