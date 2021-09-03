Direksiyona geçen 16 yaşındaki gencin kaçamağı faciayla bitti
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Direksiyona geçen 16 yaşındaki gencin kaçamağı faciayla bitti

Direksiyona geçen 16 yaşındaki gencin kaçamağı faciayla bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kaza yapıp takla atan araçta sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybettiği 16 yaşındaki lise öğrencisi gencin, otomobili kendi kullandığı ortaya çıktıEdinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Kadirli-Osmaniye yolu üzeri Kazmaca köyü Tülücüler Mahallesinde Kadirli'den Osmaniye'ye doğru...

Osmaniye'de kaza yapıp takla atan araçta sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybettiği 16 yaşındaki lise öğrencisi gencin, otomobili kendi kullandığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Kadirli-Osmaniye yolu üzeri Kazmaca köyü Tülücüler Mahallesinde Kadirli'den Osmaniye'ye doğru seyir halinde olan 01 AU 336 plakalı otomobil önce kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı, daha sonra yanmaya başladı. Otomobil içerisinde sıkışan 16 yaşındaki Murat Türker Ege isimli lise öğrencisi genç yanarak feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri hayatını kaybeden gencin cesedini araçtan çıkardı. Cumhuriyet savcısını olay yerinde yaptığı incelemenin ardından lise öğrencisi Murat Türker Ege'nin cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci şekilde hayatını kaybeden lise öğrencisi gencin kaza yapıp öldüğü otomobili, kendisinin kullandığı belirlendi.

(Selçuk Şavran/İHA)

Direksiyona geçen 16 yaşındaki gencin kaçamağı faciayla bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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