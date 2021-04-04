Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Haraççı - Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişinin bulunduğu otomobilin sağlık çalışanı olan sürücüsü dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın olduğu yere ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde kontrolleri yapılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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