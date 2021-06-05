Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, yoldan deniz kenarına uçtu
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, yoldan deniz kenarına uçtu

Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, yoldan deniz kenarına uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Cide ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, yoldan çıkarak deniz kenarınauçtu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, yoldan çıkarak deniz kenarına

uçtu. Hastaneye kaldırılan sürücü, hayatını kaybetti.

Bartın'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine dönen Hüseyin Baş idaresindeki 37 T 6060 plakalı Dacia marka otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yoldan çıkarak, deniz kenarına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği ileri sürülen ve kalbi duran sürücüye kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ağır yaralı halde Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, yoldan deniz kenarına uçtu
Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, yoldan deniz kenarına uçtu
Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, yoldan deniz kenarına uçtu
Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, yoldan deniz kenarına uçtu
Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, yoldan deniz kenarına uçtu
Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, yoldan deniz kenarına uçtu
Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, yoldan deniz kenarına uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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