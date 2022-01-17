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Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kaza yaptıİSTANBUL Arnavutköy'de direksiyon başındayken kalp krizi geçiren şoförün kontrolünden çıkan kamyonet çayırlık alana devrildi.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı

İSTANBUL Arnavutköy'de direksiyon başındayken kalp krizi geçiren şoförün kontrolünden çıkan kamyonet çayırlık alana devrildi. Devrilen kamyonette bulunan kamyonet şoförü olay yerinde yaşamını hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Yassıören Akpınar Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 TAP 44 plakalı kamyonetin şoföre Mehmet Akgül, Esenyurt'tan plastik ürünleri yükledikten sonra yola çıktı. Şoför Mehmet Algül Hadımköy Caddesi üzerinde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği kamyonet çayırlık alana devrildi. Algül, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Algül'ün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ola yerinde inceleme yaparken, yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kaza yaptı

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İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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