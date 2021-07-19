Direksiyon başında kalp krizi geçiren eski başkan hayatını kaybetti
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren eski başkan hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren eski başkan hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel, bugün saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi'nde otomobili ile seyir halindeyken, kalp krizi geçirdi. Eryüksel'in kalp krizi geçirmesi sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazaya gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalesinin ardından Eryüksel'i Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Eryüksel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İnşaat Mühendisi olan 61 yaşındaki Hüseyin Eryüksel, Akhisarspor'u 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıkmasından 2019 yılına kadar başkanlığını yapmıştı.

Eryüksel ardından 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Akhisar Belediye başkan adayı olmuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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