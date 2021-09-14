Son dakika haber... Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haber... Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı Erdek'te epilepsi nöbeti geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce 1 araca ardından trafik tabelasına, 2 ağaca ve kaldırıma çarptı.

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı

BALIKESİR - Erdek'te epilepsi nöbeti geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce 1 araca ardından trafik tabelasına, 2 ağaca ve kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçtan sürücü ile yanında bulunan 2 çocuğu, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Erdek İlçesi Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; epilepsi hastası olduğu öğrenilen 10 ND 758 plakalı otomobil sürücüsü Emin Kılınç, Erdek Kamplar Bölgesi'nden ilçe merkezi istikametine seyrederken Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi'ne geldiğinde fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Süratli bir şekilde seyreden araç önce park halinde bulunan 1 araca yandan çarparak yoluna devam etti. Yaklaşık 100 metre kontrolsüz bir şekilde giden araç, kaldırımda bulunan trafik tabelasına, ardından da bir ağaca çarparak yıktı. Hızını alamayan araç daha sonra Çarşı Cami karşısında bulunan 1 ağaca daha çarparak ters döndü. Kazaya karışan otomobilden epilepsi hastası sürücü ve 2 çocuğu şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü ve 2 evladı çevrede bulunan vatandaşların 112 acil servise haber vermelerinin ardından olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. 112 Acil ambulans yaralıları alarak kontrol amaçlı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri olası yangına karşı otomobile köpük sıkarak müdahale etti. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber... Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika haber... Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika haber... Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika haber... Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan - Son Dakika Haberleri
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