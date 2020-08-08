Direkli Mağarası'nda kazılar başladı
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Direkli Mağarası'nda kazılar başladı

Kahramanmaraş'ta 13 yıldır devam Direkli Mağarası'ndaki kazıların bu yılki bölümü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında başladı.

08.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:23

Kahramanmaraş'ta 13 yıldır devam Direkli Mağarası'ndaki kazıların bu yılki bölümü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında başladı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'ndeki Direkli Mağarası'nda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Cevdet Merih Erek'in girişimiyle 2007'de başlayan kazıların bu yılki bölümüne, üniversite öğrencileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katılıyor.

Erek, AA muhabirine, pandemi tedbirleri altında 14. sezon kazılarına başladıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle 2020'nin diğer yıllara göre daha farklı olduğuna işaret eden Erek, her şeyin başında sağlığın geldiğine değinerek, normal hayattaki işlerin de tedbirlerle yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüyle yaptıkları temaslar sonucunda bu sene kazıları gerçekleştirmeye karar verdiklerini ifade eden Erek, pandemi nedeniyle ekip sayısını yarı yarıya indirerek 10 kişiyle çalışmalara başladıklarını aktardı.

Kazı evlerinin müsait olması nedeniyle de her odada tek kişi kalarak pandemi sürecini geçirdiklerini ifade eden Erek, "İş güvenliği uzmanlarınca yapılan testlerde de ekip üyelerimizin hiçbirinde de virüse rastlanmadı. Bu de sevindirici bir haber. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün destekleriyle kazılarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Yeni mezar yapısı bulundu

Cevdet Merih Erek, bu seneki kazılarda yeni bir mezar yapısı bulduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kazmayı planladığımız alanlar 31 Aralık 2019'a kadar farklıydı ama şu anda farklılaştı. Daha küçük alanlarda çalışmaya karar verdik. Buna rağmen 2020 kazılarında 2016'da bulduğumuz bir mezarımız vardı. Bu mezarın dışında bir mezarımız daha oldu. Bu mezar önceki kadar derli toplu değil. Önemli olan şuydu. 2016'da bulduğumuz mezardaki bireyin DNA analizleri Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. Bu analizlere ilave olarak yeni çıkan bireyin de analizleri yapıldığında Anadolu kökenli bir insanın bu mağarada yaşadığını anlamış olacağız. Bize ilk analiz sonuçları bunu verdi."

"Turizmin alt yapısını oluşturuyor"

Kahramanmaraş İl Kültür Müdürü Seydihan Küçükdağlı da kentte 2020 yılı içerisinde 8 ayrı noktada kazı çalışması yapılmasını programladıklarını söyledi.

Kazıların, hem bilime hem de kent ekonomisine olan katkısına vurgu yapan Küçükdağlı, şunları kaydetti:

"Bu doneler, bilgi ve belgelerin yanında tarihi doku kültürel miras, kültürel değerler aynı zamanda bilimsel makaleler tamamen turizmin alt yapısını oluşturuyor. Kahramanmaraş'a gelecek yerli ve yabancı turistlerin sayısını artıracağını düşünerek, kazılarımızda her geçen gün artış yaşanmaktadır."

Direkli Mağarası'nda kazılar başladı

Kaynak: AA

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